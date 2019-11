Le RPG cartoon Battle Breakers disponible sur PC et smartphones

Epic Games annonce ce jour l'arrrivée de Battle Breakers sur PC et mobile. Développé avec l'Unreal Engine 4, le titre est un jeu de rôle et de collection de héros au style cartoon.

Le pitch de Battle Brerakers est fort simple, ma foi puisqu'il vous promet de vous mesure à des "monstres de l'espace, qui ont piégé les plus grands héros du monde dans des cristaux technomagiques".

Evidemment, vous devrez dès lors assembler une équipe de guerriers ultimes afin de reprendre votre bien le plus précieux, à savoir la planète, un cristal à la fois.

Voici les caractéristiques du jeu pour les plus aguerris d'entre vous :

SAUVEZ LE ROYAUME - Des monstres ont envahi chaque région du royaume. Explorez plus de 1000 donjons dans des volcans, des forêts, des glaciers et dans bien d'autres lieux.

DES BOSS ÉNORMES, DES COMBATS ÉPIQUES - Lancez de puissantes attaques et compétences spéciales pour vaincre les boss et leurs légions de monstres.

FORMEZ L'ÉQUIPE PARFAITE - Grâce au Passe de combat, aux quêtes Briseciel et à la Boutique des héros, vous avez le pouvoir de créer l'équipe de vos rêves.

DES CENTAINES DE HÉROS - Collectionnez de redoutables héros prêts à tout pour sauver le monde.

SAUVEGARDE MULTIPLATEFORME - Jouez aussi bien sur mobile que sur PC avec une même sauvegarde.

Vous pouvez d'ores et déjà télécharger Battle Breakers sur PC via l'Epic Games Store, sur iOS via l'App Store et sur Android via l'application Epic Games et le Samsung Galaxy Store.