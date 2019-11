Garfield Kart : Furious Racing sort les griffes dans son trailer de lancement

Vous l'attendez depuis des mois comme le lait sur le feu, vous avez peut-être campé toute la nuit devant les quelques boutiques de Répu' pour vous procurer le jeu tant attendu dès l'ouverture : ça y est, Garfield Kart : Furious Racing est là.

Alors que nous n'avions jusqu'ici pu admirer le plus célèbre mais aussi le plus commercial des félins qu'en images, le plus célèbre amateur de lasagnes dégaine enfin son trailer de sortie. Si rien n'indique pourquoi Jon, Odie, Nermal et tous les autres ont eu besoin de parcourir le monde pour régler leurs comptes à travers des courses de kart que l'on imagine endiablées.

Avec ce weekend de trois jours qui arrive, vous pouvez faire le plein du frigo et fermez vos volets : "le tueur de Death Stranding" est désormais disponible sur PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One.