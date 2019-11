Hitman : IO Interactive donne des nouvelles du prochain épisode

Pensée dès le départ comme une trilogie, la nouvelle phase de Hitman entamée en 2016 ira au bout. Un an après la sortie de Hitman 2, fêtée avec une (dernière) grosse mise à jour le 19 novembre, les nouvelles pour la suite sont bonnes.

Le partenariat avec Warner Bros. renouvelé, un autre studio ouvert en Suède, et le travail sur Hitman 2 bientôt terminé, IO Interactive navigue avec le vent dans les voiles. Où cela mènera-t-il le studio danois ? Vers ce Hitman 3 tant espéré, bien sûr.

Dans son derner post de blog accompagnant sa feuille de route (Hitman 2 présente sa roadmap de novembre pour son 1er anniversaire), IO Interactive confirme être en train de développer un nouvel épisode de la licence et commencer à mobiliser un maximum de troupes :

Après 13 mois de soutien et de contenu à temps plein pour Hitman 2 - sans aucun coût supplémentaire en dehors de ce qui a été proposé avec l'Expansion Pass -, nous arrivons au moment où nous regardons de plus en plus vers l'aventure. Nous déplaçons de plus en plus de membres de l'équipe de Hitman 2 sur le prochain jeu Hitman, qui est en bonne voie.

Que les tueurs silencieux qui officient sur ce deuxième épisode se rassurent, il sera toujours question de contrats et de défis dans les mois à venir. C'est juste que, désormais, il va falloir compter sur une annonce prochaine et très officielle de Hitman 3. Sur PS5 et Xbox Scarlett ?

