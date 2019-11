Ono affirme que Capcom a refusé de prêter un personnage de Street Fighter pour Mortal Kombat

Il y a quelques temps, le père Boon confondait la réalité et la fiction pour nous expliquer à quel point il aurait aimé pouvoir afficher un classieux featuring en faisant figurer au roster du dernier Mortal Kombat l'un des personnages de l'emblématique saga Street Fighter.

Et si Capcom s'est laissé convaincre par Nintendo de prêter les célèbres Ryu et Ken pour participer à cette foire à l'empoigne qu'est Super Smash Bros. Ultimate, il semblerait que la saga gore et pas toujours très fine d'Ed Boon n'ai pas su convaincre les décideurs d'Osaka.

C'est en effet ce que l'on apprend de la bouche du producteur Yoshinori Ono, interrogé par Eurogamer dans le cadre du salon britannique EGX 2019 :

En effet, Capcom a rejeté la proposition de prêter un des personnages de Street Fighter pour qu'il apparaisse dans Mortal Kombat. Mais je n'ai rien a voir là-dedans ! Beaucoup de gens pensaient que ça ne marcherait pas vraiment bien. Mais nous n'écartons pas toutes les propositions systématiquement. Nous avons eu notre lot de crossovers au fil du temps : Marvel vs. Capcom, Tatsunoko vs. Capcom... Ça n'a pas marché cette fois-ci, mais Capcom est toujours curieux de ce genre d'initiative.

Ono se garde bien de dévoiler les raisons de ce refus en bonne et due forme, et il ne nous reste plus qu'à faire fonctionner notre cervelle ramollie à 100 à l'heure pour tenter de deviner les obscurs tenants et aboutissants...

Capcom n'avait-il pas envie de voir ses héros découpés en deux dans des gerbes de sang plus qu'explicites ? Ou la lourdeur du gameplay de Mortal Kombat n'aurait-elle pas permis aux combattants de rue de suffisamment briller ? Mystère et boule de feu !