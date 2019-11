Keydock : Un kickstarter pour transformer votre smartphone en PC

L'idée toute simple mais très peu exploitée pour l'instant de transformer son smartphone en PC vient de franchir un pas supplémentaire avec la campagne de financement Kickstarter baptisée Keydock. Explications.

Le but de Keydock est simple : un clavier mécanique (Switch marron) qui intègre en lui un hub USB-C qui permet de docker son smartphone. Il est ensuite possible d'y connecter un écran et une souris et d'avoir en face de nous une sorte de PC fixe.

Keydock propose ceci comme connectiques :

Une prise jack

Un lecteur de carte SD

2 ports USB 2.0

2 ports USB 3.0

Un port Ethernet

Une prise VGA

HDMI et USB-C

Hélas pas de DisplayPort alors que ça devient l'une des normes pour les écrans de bonne qualité. Espérons qu'une version incluant cette connectique soit disponible par la suite.

Libre à vous alors d'utiliser le dispositif pour réaliser toutes les taches de bureautique (navigation internet, logiciels, etc). C'est un français du nom de Pierre-Louis Boyer qui est derrière le projet et on peut trouver une description complète du produit sur la page Kickstarter en question. Pour voir à quoi cela ressemble direction notre galerie.

Le financement demande 50.000 euros et il y a pour l'instant presque 7500 euros de récoltés. Keydock propose un premier pack à 99 euros.

La sortie est prévue pour février 2020.