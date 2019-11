Fortnite : Jarvis, un joueur pro banni à vie par Epic, présente ses excuses et craque

Faze Jarvis est un célèbre Youtubeur de 17 ans, spécialiste de Fortnite, que même mon gamin connaît. Il s'est rendu coupable de choses que Epic Games réprouve, et du coup s'est vu sanctionné d'une peine visiblement irréversible et surtout extrêmement lourde !

En effet, le 3 novembre dernier, le Youtubeur et membre de l'équipe esport Faze Clan a triché sur le célèbre battle royale du développeur américain. Ce qui est bien évidemment interdit par la Loi Epicienne.

Qu'avait-il fait de si répréhensible ? Simple : il s'est filmé sur quelques vidéos (sur son compte Youtube secondaire) en train de tricher via un logiciel de visée (aimbot), lui permettant de faire mouche du premier coup avec sa souris ainsi cheatée.

Sa défense dans sa vidéo ci-dessus, est d'expliquer qu'il s'en est servi uniquement pour rendre ses vidéos "plus intéressantes à regarder". Mais les excuses n'ont pas été acceptées par Epic Games, qui a décidé de le bannir à VIE de Fortnite. Et la sanction semble irrévocable.

C'est en tout cas à ses plus de deux millions d'abonnés Youtube qu'il a expliqué les raisons de son bannissement du jeu :

Je ne pourrai plus jamais assister à un événement Fortnite ou encore faire partie de la communauté. J'adore ce jeu et je continuerai de l'aimer quoiqu'il arrive, j'aurais juste voulu être informé des conséquences de mes actes, car si je l'avais su je n'aurais jamais fait ça, je me rends compte maintenant de mon erreur.

Faute avouée, à demi-pardonnée ? En tout cas, il a reçu énormément de soutien de la part de nombreux internautes, notamment sur Twitter, avec le Hashtag #FreeJarvis.

so people cheat in the world cup qualifiers for a chance at 3 million dollars and a guaranteed $50k and only get 2 week bans ... then Jarvis does something little for fun for content for his channel and he gets perma banned? wtf man shit isnt right #FreeJarvis 🥺🖤☹️