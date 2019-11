Monde ouvert, musiques : Suda51 parle du développement de No More Heroes 3

Si certains ont parfois du mal à raccrocher les wagons, d'autres feraient bien de raccrocher tout court. Après une palette de productions plus ou moins décevantes (plutôt plus), Suda51 continue de creuser son trou, et nous ressort le joker Travis Touchdown.

À voir aussi : TEST de Travis Strikes Again No More Heroes : Le coup de vieux de Suda51

Travis Strikes Back : No More Heroes n'aura donc pas suffit à satisfaire l'insatiable appétit scatophile du boss de Grasshopper Manufacture, qui n'a pas tardé à mettre en chantier un troisième épisode numéroté, plus de dix ans après Desperate Struggle.

Mais alors que la finalisation de No More Heroes III semble encore bien lointaine, le père Goichi a décidé de prendre la parole, en accordant une interview au site WCCF Tech, bien qu'il botte en touche concernant de nombreux aspects du jeu. En revanche, on y apprend que ce troisième épisode ne disposera pas du plus gros budget de l'histoire de Grasshopper, mais que le modèle de l'open world sera néanmoins conservé :

Ce sera sans aucun doute un monde ouvert plus grand que celui du premier No More Heroes, mais il ne faut pas oublier que nous sommes un studio de taille moyenne. Il faut beaucoup de compétences, de sagesse et de ressources pour créer un jeu en monde ouvert et il ne sera donc pas aussi volumineux que ce que vous pouvez trouver chez des géants comme Ubisoft ou Rockstar.

On apprend également au cours de cette interview que le jeu est actuellement fini à 35% ou 40%, et que la bande-son sera cette fois composée par un certain Nobuaki Kaneko, un batteur de punk-rock qui a déjà oeuvré pour la télévision ou le cinéma, mais qui signera là sa première bande-son pour un jeu vidéo.

En attendant de découvrir un nouveau trailer de No More Heroes III prévu selon l'intéressé entre la fin de l'année 2019 et le début de l'année 2020, rappelons que les prochaines aventures masturbatoires de Travis Touchdown sont pour le moment prévues pour 2020, exclusivement sur Switch.