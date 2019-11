Deep Down pas totalement abandonné selon Yoshinori Ono

Il avait été annoncé en 2013 et était prévu pour devenir l'un des fers de lance de Capcom sur PS4. Des années plus tard, malgré les rappels et les dépôts de marque, toujours rien. Deep Down refera-t-il surface un jour ?

Dans la catégorie des arlésiennes, Deep Down se pose là. Celui qui aurait dû être une nouvelles licences phares de Capcom sur cette génération a pris du plomb dans l'aile. Beaucoup. Mais à en croire son producteur, le sémillant Yoshinori Ono, il n'est toujours pas au sol.

Eurogamer a interrogé le monsieur Street Fighter et n'a pas manqué de lui parler de Deep Down. Lorsqu'il lui est demandé ce qui est arrivé au projet, il répond :

L'équipe originale n'existe plus. Mais vous aurez remarqué que vous nous continuons à enregistrer la marque et cela n'a pas été abandonné. Chaque année, nous passons en revue les jeux que nous comptons développer et nous apportons des projets à approuver et faire avancer. Je ne peux pas en dire plus à ce sujet, mais si vous avez remarqué que la marque est toujours en vie, c'est que nous n'avons pas totalement abandonné l'idée de ce jeu.

Présenté à plusieurs salons, jouable même, Deep Down avait un concept bien développé, confie le développeur, mais, manifestement, quelque chose a coincé. Et si son existence était désormais liée à la PS5 ? On peut toujours rêver.