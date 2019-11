PlayStation Now : Les jeux de novembre 2019 sont là

Chaque mois, Sony ajoute enrichit son catalogue du PlayStation Now. Le service de jeux en streaming (et téléchargement) accessibles depuis votre PC ou votre PlayStation 4 récupère "seulement" une triplette de jeux en novembre, mais pas des moindres.

À voir aussi : Cloud, Kratos, Crash Bandicoot, Fortnite s'invitent dans la réalité dans une nouvelle publicité PS4

Après avoir ajouté GTA V, God of War, Uncharted 4 et InFAMOUS : Second Son le mois dernier (jusqu'au 2 janvier 2020), comment Sony peut-il rester constant dans la qualité avec le PlayStation Now ? En balançant trois titres qui, chacun à sa façon, assure et devrait faire chauffer votre bande passante via le streaming.

Alors les voici :

Faisons les comptes... Un RPG qui a survolé les années 2016 et 2017, un jeu d'action et d'aventure tolkienesque en monde ouvert et l'un des meilleurs metroidvanias indépendants jamais parus. C'est ce qu'on appelle le jackpot.

Vous pouvez donc en profiter dès maintenant, en gardant à l'esprit qu'il y aura une fin : Persona 5 et L'Ombre de la Guerre diront ciao au téléchargement et au streaming le 4 février 2020. Ne paniquez pas, vous avez le temps.

On prendra soin de rappeler que la PlayStation Now est accessible avec un abonnement mensuel de 14,99€, ou de 99,99€ pour une année. Il est possible de l'essayer gratuitement et d'accéder à la ludothèque de plus de 700 jeux en illimité pendant 7 jours.