The Witcher : Combien de saisons planifiées pour la série Netflix ?

Ce sera, pour les amateurs de l'univers créé par Andrzej Sapkowski et adapté en une très bonne série de jeux par CD Projekt RED, un moment immanquable. Celui de la diffusion de la première saison de The Witcher sur Netflix. Une première, oui, mais combien ensuite ?

En général, lorsque l'on met en place un feuilleton susceptible de rencontrer un certain succès, on a plus ou moins une idée du temps que l'on veut prendre pour le développer - en priant qu'une annulation ne vienne pas tout casser et provoquer soit une fin bâclée, soit un cliffhanger qui ne retombera jamais.

Concernant The Witcher sur Netflix, sa productrice principale, Lauren Schmidt Hissrich, voit loin. Interrogée par SFX Magazine, elle a révélé ses plans :

Une deuxième saison ? J'ai tout prévu sur sept saisons ! Nous n'avons pas encore de deuxième saison - si Dieu le veut nous l'aurons - mais à l'heure actuelle on se demande surtout comment continuer à intéresser le public pendant des années. La pire chose à faire ce serait de mettre toute notre énergie dans la première saison et de ne pas réfléchir à l'évolution des personnages.

Cette adaptation des nouvelles et romans de Sapkowski racontant l'histoire qui unit les destins du sorceleur Geralt de Riv (Henry Cavill), de la magicienne Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra) et de la princesse de Cintra, Cirilla Fiona Elen Riannon (Freya Allan), sera violente, sombre et ne laissera pas tous les personnages survivre dans sa première saison. Et il nous tarde de voir ce que cela donne, bien sûr. En espérant que cela sera d'un bon niveau et que, du coup, cela tienne bien sept saisons.

La première saison de The Witcher sera disponible sur Netflix le 20 décembre prochain.

