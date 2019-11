Vertebreaker : Le nouveau jeu des co-créateurs de Sonic Mania se lance sur Kickstarter

En 2017, les étoiles et une bonne partie de la galaxie s'alignaient pour que s'opère ce qui s'apparente à un véritable petit miracle : proposer un vrai bon jeu Sonic The Hedgehog, avec le nostalgique et particulièrement bien reçu par nos soins Sonic Mania.

Co-développé par PagodaWest Games et Headcannon, ce trip rétro avait contribué à redorer le blason de l'ex-mascotte de Sega, avant que n'arrive un certain Sonic The Movie... Fort de ce succès, les californiens de Headcannon voguent déjà vers d'autres horizons, puisqu'ils dévoilent aujourd'hui le fruit de leurs efforts, en annonçant Vertebreaker.

Prenant la forme d'un jeu de plate-forme en 2D, Vertebreaker s'inspire très largement de leur précédente production, comme en atteste ce tout premier trailer d'annonce. Filant à toute berzingue au sein de décors faisant la part belle au pixel art, notre squelettique héros s'aidera de nombreux items, dont un grappin qui le propulsera dans tous les sens.

Basé sur le moteur Methyl, propriété du studio, Vertebreaker fleure bon les années 1990, et va vous faire les yeux doux avant de vous faire les poches, puisque Headcannon lance dès aujourd'hui le financement participatif de son nouveau projet sur Kickstarter.

Si la somme de $275.000 est atteinte, Vertebreaker sortirait sur Linux, Mac et PC en février 2021. Comme d'habitude, les paliers sont aussi divers que variés, sachant qu'un portage Switch sera envisagé à partir de $330.000 de dons mignons. Si la proposition vous branche, sachez que votre nom apparaîtra dans les crédits du jeu pour la modique somme de $5, et que vous pourrez aider au design d'un des boss pour $1.000. Fichtre diou.

Et pour finir sur une très bonne note, sachez qu'une première démo du jeu est d'ores et déjà disponible sur la page Kickstarter de Vertebreaker, une initiative à côté de laquelle nous ne pouvions décemment pas passer.