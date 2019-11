Detroit Become Human PC : David Cage dévoile une image et tease une annonce imminente

Ce n'est pas faute de vous en avoir parlé : le dernier jeu du studio Quantic Dream a rencontré un certain succès auprès du public, même en sa qualité d'exclusivité PlayStation 4 que l'on sait désormais temporaire. Et cela tombe plutôt bien, puisque l'on reparle aujourd'hui de la version PC...

Le patron du studio, David Cage, l'avait récemment déclaré : la sortie de Detroit : Become Human serait pour le studio l'occasion de s'affranchir des seules consoles de Sony, et les aventures d'anticipation de Conor & Co. sortiraient bel et bien sur le PC si cher à Camille.

Et c'est le père Cage en personne qui redonne des nouvelles de ce portage attendu, à la faveur d'un tweet qui nous permet de toucher du bout de la rétine un niveau de détail qui s'annonce assez dingue, à en juger par le grain de peau de l'inspecteur droide. L'image en question est disponible dans notre galerie ci-dessous.

Bon, ce n'est évidemment pas dans la langue de Molière que le francophone choisit de s'exprimer, mais l'intention est là : l'annonce de la date de sortie de Detroit : Become Human sur PC serait relativement imminente.

Pour rappel, Detroit : Become Human est officiellement prévu en 4K et 60 FPS sur PC via l'Epic Games Store quelque part en 2019.