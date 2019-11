DiRT Rally 2.0 : Une version d'essai proposée sur consoles

Alors que les fans de course ont probablement jeté leur dévolu sur GRID, Codemasters donne un coup de boost à son autre jeu de caisses paru en début d'année. Comment ? En vous laissant l'essayer gratuitement.

Les joueurs PS4 et Xbox One peuvent profiter dès maintenant d'une démo de DiRT Rally 2.0.

Pour en profiter, il vous suffit de vous rendre au bout des liens ci-dessous :

Mais à quoi avez-vous droit une fois le téléchargement gratuit effectué ? Tout d'abord, vous pourrez conduire des Mini Cooper S, DS 21 et Lancia Fulvia HF dans le Trophée historique H1, sur les routes de Ribadelles en Espagne et Hawkes Bay en Nouvelle-Zélande.

Puis vous aurez l'occasion de jouer les pilotes sur le circuit de Barcelone au volant de bolides de chez Volkswagen, Audi, Peugeot, Renault, Ford et Subaru, dans un aperçu du championnat du monde des Rallyes.

Et si vous êtes convaincus, non on ne vous l'offre pas. Mais vous pourrez toujours l'acheter et passer à la version complète en quelques minutes. C'est facile la vie, non ?