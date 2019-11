Overwatch 2 : Jeff Kaplan revient sur les fuites pré-BlizzCon

Avant l'événement annuel de Blizzard qui s'est déroulée ce week-end, les informations passées plus tôt que prévu par les tuyaux de l'Internet n'ont pas manqué, gâchant un peu l'effet de surprise. Et ayant un autre effet sur les développeurs.

Avant même que la conférence ne débute, on pouvait, en faisant confiance à quelques personnes se disant bien renseignées, connaître une bonne partie des informations concernant Diablo IV, l'extension Shadowlands de World of Warcraft ou encore Overwatch 2.

Durant la BlizzCon, Alex Walker, de la branche australienne de Kotaku, s'est entretenu avec le réalisateur de ce dernier, Jeff Kaplan. Et le sujet de ces leaks a été évoqué. Pour lui, ce n'était pas très agréable, même s'il a essayé de faire bonne figure.

On sait que les fuites arrivent. L'un des exemples que j'ai employé avec l'équipe cette semaine était The Burning Crusade. Une bonne partie de l'équipe n'est pas là depuis aussi longtemps, ou n'a pas participé au développement de cette extension World of Warcraft, mais Burning Crusade a fuité dans un magazine italien une semaine avant ou pendant la semaine de la BlizzCon où nous étions censés l'annoncer.



Aujourd'hui, tout le monde parle de Burning Crusade comme d'un moment marquant de WoW, c'est l'extension favorite de beaucoup de joueurs, et personne ne se souvient de la fuite. Les fuites sont très intéressantes car elles plus d'impact que n'importe quoi d'autre sur l'équipe. C'est extrêmement démoralisant. Vous vous sentez totalement désespéré.

Aux côtés de John Lafleur, directeur technique du jeu, il explique également qu'outre l'impression d'avoir été dépossédé du droit de faire une surprise, il doit ensuite observer les fans s'interroger sur des éléments non contextualisés qui gâchent tout, sans parler des captures d'artworks en résolution moindre et avec des effets indésirables dont le partage a "brisé le coeur" des artistes du studio. Heureusement, depuis, les retours des fans sur place semblent avoir chassé les petits nuages noirs.

Overwatch 2 est attendu sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch pour la fin 2020.