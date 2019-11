Persona 5 Scramble The Phantom Strikers dévoile du gameplay en vidéo

C'est à croire qu'il y en a toujours pour les mêmes : alors que les années 2016 et 2017 étaient déjà les années Persona 5, respectivement au Japon et chez nous autres gaijins, voilà qu'Atlus entend bien reprendre la main et une nouvelle fois accaparer notre temps de jeu (et de vie) en 2020...

Et si nous aurons très largement le temps de découvrir Persona 5 Royal, qui se lançait la semaine dernière sur son archipel natal, c'est au tour du Musō-like Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers de prendre toute la lumière, à la faveur d'un livestream diffusé aujourd'hui au Japon.

Ces extraits de gameplay nous permettent de découvrir que l'habillage du RPG culte se retrouve dans ce beat'em all pléthorique, puisque les jauges de vies ou encore les faiblesses élémentaires des ennemis apparaissent à l'écran. Aux commandes de Joker, vous pourrez également poser l'action et user des capacités de vos différentes Persona, notamment à travers des attaques de zone qui nécessitent un (tout petit) peu de stratégie.

Après une cinématique zappée comme il se doit, le Joker est rejoint par une partie des Phantom Thieves, mais également par Sophia, la petite nouvelle de cet épisode en forme de suite. Au vu du traitement réservé aux forces de l'ordre, le jeu pourra-t-il sortir chez nous ?

Ce qui est certain, c'est que Persona 5 Scramble : The Phantom Thieves sera disponible le 20 février 2020 au Japon, sur PlayStation 4 et Switch.