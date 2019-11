D'autres remakes dans les plans de Nintendo après Link's Awakening ? Son président répond

Nintendo n'a jamais été contre le fait de proposer des remakes de ses jeux. Sur Super Nintendo déjà, le constructeur japonais avait proposé des remakes des trois premiers Super Mario Bros. Et tout récemment, la firme de Kyoto a commercialisé un remake Switch de The Legend of Zelda : Link's Awakening salué par la critique et par les joueurs. D'autres remakes de ce genre sont-ils dans les plans de la maison de Mario ? C'est la question à laquelle le président du constructeur nippon a récemment répondu.

Comme le veut la tradition, Nintendo a pris part à une session de questions-réponses avec les investisseurs des suites de l'annonce de ses derniers résultats financiers. Interrogé au sujet de potentiels remakes à venir, Shuntaro Furukawa a expliqué le positionnement de sa société vis-à-vis des productions de ce type. À en croire le président de Nintendo, si sa société ne ferme pas la porte à de futurs remakes, ces derniers ne figurent pas noir sur blanc dans sa stratégie (propos traduits et relayés par Siliconera) :

En ce qui concerne l'avenir, il n'y a pas de directive claire vis-à-vis de la sortie de remakes. Au cours de notre trentaine d'années passée sur le marché des consoles de jeu, nous avons créé de nombreux jeux, joué par de nombreuses personnes, qui ont fait forte impression sur ces dernières. Et cela représente un bien très précieux pour notre société.



La nostalgie représente un immense intérêt. Mais ce qui est le plus important, y compris dans les remakes, c'est de proposer de nouvelles expériences de jeu, du divertissement, etc. Et plus que tout le reste, nous estimons que le fait que le créateur du jeu original ait passionnément envie de créer un remake de son jeu est très important.



Pour prendre un exemple récent, [...] Link's Awakening est un bon exemple d'un jeu qui a été vu par nos clients comme à la fois "nostalgique" et "nouveau."

Il est donc intéressant de noter l'importance que Nintendo accorde, officiellement, aux envies des créateurs de vieux classiques toujours employés par le constructeur nippon. Pour ce qui est de la remarque de Shuntaro Furukawa a sujet des expériences de jeu "nouvelles," il convient de rappeler qu'elle ne s'applique pas à tous les remakes proposés par Nintendo.

Si Pokémon Let's Go Pikachu proposait bel et bien de nouvelles choses, ce n'était pas nécessairement le cas de la version Switch de The Legend of Zelda : Link's Awakening. Malgré les déclarations du grand patron de Nintendo, il semblerait donc qu'il y ait plusieurs façons de concevoir des remakes au sein de sa société.