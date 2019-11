Overwatch 2 : Les développeurs ne connaissent pas la date de sortie, rien avant 2020

La rumeur avait beau enflammer cette toile mondiale qu'est Internet, les joueurs du monde entiers attendaient avec une impatience certaine l'ouverture de la BlizzCon 2019 pour enfin découvrir si le FPS multijoueur Overwatch allait enfin passer la seconde.

Le secret étant désormais tout ce qu'il y a de plus levé, nous savons donc qu'Overwatch 2 verra bel et bien le jour, mais la question est de savoir quand. Et si l'on poussait la réflexion un tout petit peu plus loin, on pourrait presque se demander si son annonce n'aurait pas été quelque peu avancée histoire de refermer le couvercle sur une certaine polémique...

En effet, le site VG247 a eu l'occasion de s'entretenir avec le réalisateur de cette suite Jeff Kaplan, et il semble que nous ne soyons pas prêts de pouvoir goûter aux joies d'Overwatch 2 d'ici peu :

Je sais que c'est une réponse un peu bancale, et j'en suis vraiment désolé : ce n'est pas comme si c'était une information top secrète que l'on dévoilerait au dernier moment. C'est juste que nous ne savons pas. [...]



Je ne connais pas la date de sortie, ce ne sera pas pour cette année, c'est sûr. Je pense que l'on reparlera d'Overwatch 2 lors de la prochaine BlizzCon, en 2020.

La réponse a le mérite d'être assez claire sur ce point : pour jouer à la nouvelle version d'Overwatch, il faudra ronger son frein. D'ailleurs, il ne faudra pas s'imaginer une débauche de nouveaux personnages :

Concernant les personnages, il y aura des doublons. Ce ne sera pas comme Overwatch où nous avions 21 personnages : c'est excessif, et ce serait même préjudiciable.

Si Kaplan dit vrai, nous vous donnons donc rendez-vous à la BlizzCon 2020, en compagnie d'une Éva forcément survoltée...