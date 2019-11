PGW 2019 : Nouveau record de fréquentation, la prochaine édition datée

La Paris Games Week 2019 a fermé ses portes. À peine le cadenas posé, le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs a partagé les chiffres d'une édition qui est parvenue à faire mieux que l'an dernier (mais de peu).

En 2018, ils étaient 316.000 à avoir fait le déplacement à Paris Expo Porte de Versailles pour vivre et célébrer le Jeu Vidéo. Combien pour cette dixième édition ? Le SELL annonce que ce sont 317.000 personnes qui sont venues à la Paris Games Week 2019 - chiffre comprenant aussi bien visiteurs payants et invités qu'exposants, équipes d'animation et de sécurité, et médias, soirée d'ouverture du 29 octobre et nocturnes comprises.

Évidemment, l'annonce est accompagnée d'une infographie que vous pouvez découvrir dans notre galerie d'images ci-dessous. Celle-ci s'intéresse davantage aux retombées médiatiques et sur les réseaux sociaux avec des chiffres très honorables, preuve que l'événement était suivi.

Julie Chalmette, présidente du SELL, directrice générale de Bethesda France et co-fondatrice de Women in Games France récemment décorée (PGW 2019 : Julie Chalmette (SELL) faite Chevalière des Arts et des Lettres par le Ministre de la Culture) y va de son commentaire :

En dix éditions de la PGW, nous avons vu la perception du jeu vidéo évoluer au fil de l'appropriation de la pratique par les Français. Au travers de la Paris Games Week, le jeu vidéo s'affiche en véritable phénomène de société : un loisir reconnu et populaire au sens noble. La PGW est le reflet de cette passion qui nous anime et permet aux visiteurs d'en découvrir toutes ses facettes. Nous avons à coeur de réunir toutes les belles initiatives qui contribuent à la reconnaissance et la mise en lumière du jeu vidéo.

Et pour finir, comme de coutume, on sait quand, en 2020, on pourra y retourner. La prochaine édition de la Paris Games Week se tiendra du 23 au 27 octobre 2020.