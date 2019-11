Death Stranding : Rick et Morty assurent la promotion, la vidéo

Tout le monde veut être lié au dernier jeu de Hideo Kojima. Et quand il ne s'agit pas de caméos des véritables amis du designer japonais (dont beaucoup n'ont pas encore été révélés), même les personnages fictifs s'en mêlent.

Avant que la saison 4 de Rick and Morty n'arrive, le 10 novembre sur Adult Swim, les héros de la série créée par Justin Roiland et Dan Harmon participent à la promotion de Death Stranding.

Une publicité drôle et surprenante et qui offre un descriptif assez personnel du jeu. En rappelant que l'on pourrait gagner des superpouvoirs en mangeant le bébé. À noter une prouesse : aucun **** de gros mot n'est prononcé par Roiland, doubleur de Rick Sanchez et de Morty Smith - et accessoirement lui-même impliqué dans des oeuvres vidéoludiques dont, récemment, le très rigolo Trover Saves the Universe.

Death Stranding, sur lequel Thomas a passé beaucoup de temps et en vue de pondre une critique très complète (TEST de Death Stranding : Le porteur d'histoires) sera disponible officiellement ce vendredi 8 novembre sur PS4 et durant l'été 2020 sur PC.