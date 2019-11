Final Fantasy VII Remake : Découvrez le court-métrage japonais 100 % émotion

Le jeu vidéo a maintenant une histoire et elle se déroule sur plusieurs générations. Les joueurs d'antan sont maintenant des adultes et ils sont parfois eux-mêmes parents. Les éditeurs comptent bien jouer sur nos expérience et nos différents vécus, surtout lorsqu'il s'agit d'un titre aussi mythique que Final Fantasy VII.

Le jeu de Square Enix est un monument à plus d'un titre. Mais ce qu'il avait surtout su faire à l'époque, c'est jouer avec nos émotions. Cela a marqué durablement ceux qui ont vécu cette aventure comme nous le montre ce court-métrage destiné à expliquer pourquoi il faut y jouer - que vous l'ayez déjà fait ou non - ou au moins à Final Fantasy VII Remake.

On y découvre un jeune couple avec le protagoniste masculin qui trouve tout d'abord les CD originaux qui traînent dans le salon. Ceux-ci appartiennent à sa compagne, qui se remémore les moments passés à regarder son frère jouer. Son frère qu'elle n'a plus revu depuis le décès de son père. L'intrigue se décante autour de ces souvenirs concernant le jeu, à ses difficultés et au contexte qui l'entoure.

Nous avons tous des souvenirs qui pourraient nous amener à nous replonger dans ce remake. Pour ma part, je cherche encore ma mâchoire après avoir découvert la séquence d'introduction accompagnée de sa musique symphonique.

Final Fantasy VII Remake arrive le 3 mars 2020 sur PS4.

Quels sont vos souvenirs si vous y avez déjà joué ? Allez vous succomber au remake ? Si vous ne le connaissez pas la hype vous a-t-elle convaincu de jouer à ce classique ? Faites nous en part dans les commentaires !

