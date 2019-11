BlizzCon : World of Warcraft Shadowlands se dévoile en vidéo à couper le souffle

Lors de la cérémonie d'ouverture de la BlizzCon, une annonce pas si inattendue a été révélée pour World of Warcraft : la prochaine extension du MMO, Shadowlands. Le nom et les visuels de cette nouveauté avaient déjà fuité avant la convention.

Ion Hazzikostas, Game Director de World of Warcraft, a annoncé l'arrivée de Shadowlands sur WoW, accompagné d'une bande-annonce cinématique à couper le souffle dont Blizzard a le secret. Après les ravages qu'a subi Azeroth dans les événements de l'extension de BFA, Sylvanas met à terre le Roi Liche et détruit sa couronne, ouvrant une nouvelle Ere.

Dans Shadowlands, plus de quatre nouvelles zones feront leur apparition, comme Maldraxxus et Bastion. Evidemment, de nouveaux donjons et raids pourront occuper les plus chevronnés du MMORPG.

En plus de cette annonce, quelques nouveautés ont été annoncées pour World of Warcraft Classic, le jeu qui est sorti dans sa version datant de 15 ans pour nourrir la nostalgie des fans des premiers jours : des événements arriveront sur le jeu le 5 novembre, et la semaine d'après, d'autres nouveautés concernant notamment le PvP.

Enfin, une opération caritative a été annoncée : l'arrivée d'un nouveau compagnon Alpaca mignon dont les revenus provenant des achats reviendront en fin d'année à l'association Make a Wish.

World of Warcraft : Shadowlands sera disponible en 2020 sur PC.