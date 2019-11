BlizzCon : Overwatch 2 est officiellement annoncé, première vidéo de gameplay

Après de nombreuses fuites et des grandes attentes des fans, Overwatch 2 a été officiellement annoncé à la cérémonie d'ouverture de la BlizzCon, ce vendredi 1er novembre.

À voir aussi : BlizzCon : Le gameplay de Diablo IV se montre en vidéo

Overwatch 2 est donc désormais officiel. Le jeu sera beaucoup plus concentré sur le PvE, l'histoire et les missions répétitives. Un système de progression fera son arrivée : les héros pourront gagner des niveaux pour développer leurs talents et pourront être customisés.

Des missions sur des héros ou des parties de l'histoire seront jouables, qui seront des missions en coop'. Tous les héros auront une nouvelle apparence.

D'autres nouveautés concernant directement Overwatch arriveront, avec de nouvelles cartes comme Toronto, directement disponible au test à la BlizzCon, de nouveaux héros avec Sojourn, qui était brièvement apparue dans l'une des cinématiques d'Overwatch et qui était très attendue par les fans, et d'autres choses encore, ainsi que des héros.

Les joueurs d'Overwatch pourront jouer sur toutes les cartes originelles en plus des cartes qui sortiront sur Overwatch 2. L'expérience multijoueur sera liée entre les deux jeux. Oui, il s'agira bien de deux tires distincts. ET... les joueurs d'Overwatch pourront jouer en PVP avec ceux d'Overwatch 2 et jouer sur les cartes et les héros d'Overwatch 2.

Pour ce qui est du contenu débloqué au fil des années, il sera encore disponible dans le nouvel opus.

En résumé, les joueurs de première date ne perdront rien en achetant Overwatch 2.