Red Dead Redemption 2 PC : Trailer de lancement et pré-téléchargement disponible

Red Dead Redemption 2 est un jeu qui pèse lourd. Très lourd (dans tous les sens du terme d'ailleurs). Et pour palier à une partie du problème, le pré-téléchargement s'ouvre ce jour, en plus de la bande annonce de lancement du titre sur PC.

À voir aussi : Red Dead Redemption 2 PC : Premières images et détails des nouveautés

En attendant notre test (plus technique qu'autre chose, soyons clairs là-dessus) de la version PC de Red Dead Redemption 2, sachez que vous pouvez d'ores et déjà télécharger les 150 Go de données disponibles à son exécution. C'est un peu moins que Call of Duty : Modern Warfare (175 Go) mais ça reste bien supérieur à la moyenne des jeux.

En bref, si vous avez pré-acheté le jeu, on vous conseille de le pré-télécharger maintenant (sauf si vous avez la fibre, dans ce cas vous êtes déjà bénis des dieux).

L'autre nouvelle c'est que le trailer de lancement de la version PC est disponible (et visible) ci-dessus. Sans surprise, c'est beau. C'est même très beau.