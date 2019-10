Super Smash Bros Ultimate : Terry Bogard en approche ? Un indice chez vous

Il y a des moments où l'heure n'est plus à la rigolade : alors que le casting en expansion constante de Super Smash Bros. Ultimate continue de voir d'innombrables héros se mettre joyeusement sur la tronche dans la joie et la bonne humeur, l'arrivée d'un nouveau concurrent fatal pourrait bien sonner la fin de la récréation, et le début des choses sérieuses.

Et quel invité de marque, puisque c'est celui que les moins de vingt ans avaient pu confondre avec le pré-pubère Entraîneur Pokémon qui devrait bientôt défendre à la force de ses poings l'honneur du versus fighting dans le crossover de Sakurai.

Le père Terry Bogard, iconique combattant de la série des Fatal Fury et invité réguliers des foires à l'empoigne qui piochent sans vergogne dans plusieurs licences devrait vraisemblablement bientôt débarquer dans le roster des possesseurs du season pass. En effet, son profil sur le site officiel du jeu vient de passer de "November 2019" à "Coming Soon". Tiens donc. Sachant que le cinquième invité mystère sortira d'ici le mois de février 2020, et que le rythme de parution a jusqu'ici tendance à privilégier les sorties en début de mois...

De plus, précisons que l'événement "Smash by the Sword" qui démarrera le 1er novembre (c'est demain) fait discrètement mention du copyright de SNK, comme l'a repéré le site Video Game Chronicle. Décidément.