PGW 2019 : Marvel's Avengers en montre plus, gameplay, histoire et AIM, super héros gratos

Dans une nouvelle vidéo partagée durant la Paris Gamew Week, Crystal Dynamics a balancé pour notre plus grand plaisir une vidéo axée sur le gameplay et l'histoire de Marvel's Avengers, ainsi que sur l'AIM, mais aussi les diverses missions, la personnalisation des super-héros et bien plus.

Marvel's Avengers propose aux joueurs une expérience particulièrement riche grâce à la combinaison des missions de super-héros et Warzone. Les missions de super-héros sont jouables en solo uniquement et font partie de la campagne. Elles permettent de découvrir les capacités uniques de chaque super-héros rejoignant votre équipe.

Les missions Warzone quant à elles, sont jouables en solo ou en équipe, jusqu'à quatre joueurs. sachant que chaque joueur pourra y incarner le super-héros de son choix, et que chaque mission est adaptée au nombre de joueurs et à leur niveau.

Marvel's Avengers permettra également de personnaliser ses super héros de diverses manières, de sorte que vous pourrez les adapter en fonction de leurs besoins grâce à de nombreux équipements et compétences. Notamment via des systèmes de combos dynamiques, d'attaques héroïques, de capacités et d'attaques inédites à débloquer et à personnaliser.

Ce n'est pas tout car selon le développeur, "l'histoire de Marvel's Avengers se dévoilera au fil de plusieurs années". Comprenez par là que chaque nouveau super-héros ou nouvelle région sera disponible sans coût supplémentaire pour les joueurs possédant le jeu d'origine.

Et ceci, c'est un peu la classe.