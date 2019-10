PS5 : Sony évoque la progression de la production de la console et de ses jeux

Même s'il reste quelques grosses cartouches dans la cartouchière de la PS4, son cycle se rapproche doucement mais surement de sa fin. Et de nombreux regards sont désormais tournés vers la PlayStation 5. C'est pourquoi Sony donne régulièrement des nouvelles de sa prochaine console.

Sony Interactive Entertainment a profité de l'annonce de ses derniers résultats financiers pour évoquer brièvement la PS5. Et plus particulièrement, pour donner des nouvelles de la progression du "développement" de la PS5 et de ses jeux.

Tout va bien, a en croire, Hiroki Totoki, le directeur financier de Sony :

Nous avons précédemment annoncé que nous vendrons la PS5 à partir de la saison des fêtes de fin d'année 2020. Il s'agit là de l'étape la plus importante en ce qui concerne le renforcement de la plate-forme PlayStation.



Le développement de la PS5 progresse comme prévu et nous pensons que le développement des jeux se passe bien chez nos partenaires développeurs de logiciels.



Nous nous attendons à pouvoir proposer des expériences de jeu hautement engageantes et dignes de cce que les utilisateurs actuels de la PS4 et de nouveaux utilisateurs potentiels attendent de nous.

Officiellement, tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes. Si Hiroki Totoki ne révèle pas quand la PS5 sera présentée plus en détail, il convient de rappeler qu'un employé de Sony a récemment affirmé que la console ne sera pas dévoilée avant l'année prochaine.