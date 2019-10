Jumanji dévoile son édition limitée sur Switch, image et vidéo

Jumanji est une adaptation du film du même nom (le reboot et non le film d'origine avec le regretté Robin Williams). Comme pour nombre de titres, on a droit ici à un Collector en édition limitée sur Switch.

À voir aussi : Jumanji : Le jeu vidéo officiel annoncé en vidéo sur PS4, Xbox One, Switch et PC

Prévu pour sortir le 8 novembre prochain, Jumanji Le jeu vidéo présente son édition limitée (voir l'image dans notre galerie). Celle-ci vous coûtera la bagatelle de 60 dollars et sera disponible en précommande sur le site de Limited Run. Comme vous pouvez le voir elle a tout de même une sacrée classe.

Il s'agit en réalité d'une boite au format du jeu de plateau accompagné par les fameux pions vus dans les films. De plus, l'édition comporte évidemment le jeu sur Switch, la bande son ainsi qu'un poster (visible lui aussi sur l'image ci-dessous).

Hélas cette version n'est disponible que pour la version Switch et non les versions PS4, Xbox One et PC.