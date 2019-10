NBA LIVE 20 annulé, objectif PS5 et Xbox Scarlett

Toujours pendant l'annonce de ses derniers résultats financiers, Electronic Arts a annoncé faire (à nouveau) une croix sur sa dernière simulation de basket-ball... Mais c'est selon lui reculer pour mieux dunker.

Si le football, le football américain et le hockey étaient bien à leur place au jour J avec FIFA 20, Madden NFL 20 et NHL 20, EA Sports n'a toujours pas communiqué sur le dernier NBA LIVE, qui avait été reporté à cette fin d'année.

Et pour cause : les investisseurs puis le monde entier a pu apprendre ceci de la bouche d'Andrew Wilson, PDG d'Electronic Arts :

Avec le soutien de la NBA et la NBPA, nous travaillions sur une nouvelle direction innovante pour notre jeu que nous aurions révélée pendant le All-Star Weekend - une expérience conçue autour de nouvelles façons pour les joueurs de s'engager, se connecter et créer à travers le basketball.



Maintenant que nous avons une meilleure connaissance des nouvelles plateformes et de ce qu'elles peuvent accomplir - avec ce que cela implique en matières de connexions sociales, d'accessibilité et de créativité de la part des joueurs - nous sentons que nous pouvons aller plus loin avec le nouveau design.



Nous avons donc décidé de ne pas lancer de NBA LIVE pour l'année fiscale 2020. Nous allons étendre notre vision pour NBA LIVE et continuer à travailler avec nos partenaires de la NBA et la NBPA sur le nouveau projet dont nous parlerons plus amplement l'an prochain.

Voilà une fois de plus NBA 2K avec le champ libre. Ce n'est pas la première fois que le ballon orange pose problème à l'éditeur.

On se souvient de NBA Elite 11, du jamais annoncé NBA LIVE 12, puis NBA LIVE 13 et encore NBA LIVE 17 qui avaient connu exactement le même sort.