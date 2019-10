PGW 2019 : Julie Chalmette (SELL) faite Chevalière des Arts et des Lettres par le Ministre de la Culture

À l'occasion de l'ouverture de la 10e édition de la Paris Games Week ce 29 octobre, le Ministre de la Culture Franck Riester s'est rendu sur place pour décorer Julie Chalmette, co-fondatrice de Women in Games France et Présidente du SELL.

Julie Chalmette a plusieurs casquettes : elle est co-fondatrice de Women in Games France, une association professionnelle qui promeut la mixité dans l'industrie du jeu vidéo, et entame son second mandat de la présidence du SELL, le syndicat des éditeurs de jeux vidéo.

Le Ministre de la Culture, Franck Riester, lui a remis hier les insignes de Chevalière de l'ordre des Arts et des Lettres. Cette distinction récompense les personnes ayant contribué au rayonnement des arts et des lettres en France et ailleurs, ou dans la création dans les domaines littéraires et artistiques.

Cette récompense fait donc référence à l'engagement de Julie Chalmette pour la diversité dans le jeu vidéo. Ce que l'on peut en retenir, c'est aussi que le Ministère de la Culture considère les jeux vidéo comme faisant partie des Arts, ce qui n'est pas encore le cas pour toutes les collectivités.

Co-fondatrice de l'association et femme inspirante aux multiples casquettes, @JulieDjoule est désormais Chevalière des Arts et des Lettres. La médaille lui a été remise par Mr @franckriester. Notre association est fière de tout ce qu'elle accomplit pour notre industrie ! ❤️ pic.twitter.com/LjwTohg2wM - Women in Games 🇫🇷 (@wig_fr) October 29, 2019

La Paris Games Week continuera jusqu'au dimanche 3 novembre !