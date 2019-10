Red Dead Online lance un mode qui file les chocottes pour Halloween

Vous avez peut-être lu le terme Halloween un certain nombre de fois ces derniers jours. Sachez que ce n'est pas terminé, puisque c'est maintenant au tour de la partie online de Red Dead Redemption II de succomber avec un événement temporaire horrifique.

Le mode Fear of the Dark de Red Dead Online a démarré dans la partie Showdown et se terminera le 12 novembre prochain. Cette expérience temporaire voit les joueurs affronter des créatures de la nuit. Celles-ci se révèlent plus rapides et puissantes que les réflexes des joueurs peuvent se permettre de supporter.

Une fois déglinguées, les bestioles laisseront tomber la source de leurs pouvoirs, leurs masques, qui, s'ils sont récoltés en nombre permettront de gagner en puissance. Jusqu'au 3 novembre, ce mode donnera trois fois plus d'or et deux fois plus de dollars.

Sans transition, cette semaine, les chasseurs de primes devront partir sur les traces de Tobin Winfield, politicien verreux, du côté de Thieves' Landing. Et du côté du catalogue de Wheeler, Rawson & Co. vous pourrez compter sur de nouveaux arrivages :

Tobacco Hat

Thacker Hat

Torranca Coat

Manstilla Poncho

Creswell Skirt

Sierra Boots

Pickett Boots

La collection Veteran : 1792 Quarter, Old Tom Gin et Aubrey Onyx Ring

Pour finir, des masques sont proposés en accomplissant certains défis. De quoi inspirer la crainte chez les pieds-tendres, pour sûr.

Red Dead Redemption II est disponible sur PS4 et Xbox One. Il arrive sur PC le 5 novembre.