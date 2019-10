Super Monkey Ball Banana Blitz HD se lance en vidéo

Après nous avoir habitué à pondre un à deux épisodes par an lors de ses débuts sur consoles, la simiesque série des Super Monkey Ball a fini par s'essouffler en 2014, et semble s'être accordé un peu de repos avant de dégainer le remake qui va bien en la présence de Banana Blitz HD.

À voir aussi : TRIVIA : Quand SEGA commercialisait des jeux et console Pokémon

Afin de nous rappeler que la version revue et corrigée de l'épisode sorti en 2006 sur Wii est de retour, Sega se fend aujourd'hui d'un bon vieux trailer de lancement, histoire de rappeler que Banana Blitz HD proposera quelques nouveautés, comme la présence d'un invité de marque, en la présence de Sonic.

Et même si les mini-jeux semblent être légion, les fans savent bien que ce qui fait durer la série sur le long terme, c'est la scène du speed run, et rien d'autre. Alors, nous attendrons de découvrir quelles prouesses émergeront de ce "nouvel" opus, disponible dès aujourd'hui sur PlayStation 4, Switch et Xbox One, et un peu plus tard sur PC.