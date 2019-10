EA et Steam officialisent leur partenariat : Jedi Fallen Order pour commencer

Comme prévu par les Astres, depuis le teasing du 28 octobre dernier, Electronic Arts et Steam ont bel et bine conclu un accord visant à proposer les jeux de l'éditeur US sur la plateforme de Valve. Et Jedi : Fallen Order ouvrira le bal si vous voulez tout savoir.

À voir aussi : EA de retour sur Steam ? Un teasing étrange sur Twitter le laisse penser

Pour tout savoir sur ce partenariat que l'on sentait venir à dix kilomètres environ, voici le communiqué officiel d'Electronic Arts :

Electronic Arts et Valve ont conclu un partenariat pour mettre les jeux EA à disposition des joueurs sur Steam. Dès le printemps prochain, EA Access (notre service offrant aux abonnés l'accès à nos meilleurs jeux et de nombreux avantages) sera disponible sur Steam. EA Access est le premier et unique service d'abonnement sur Steam et la quatrième plateforme proposant un abonnement EA.

Et le premier jeu à en bénéficier sera donc Star Wars Jedi Fallen Order, comme précisé ci-dessous par l'intéressé, mais d'autres suivront rapidement, comme expliqué ici :

Le 15 novembre prochain, la sortie de STAR WARS Jedi : Fallen Order (disponible en précommande dès aujourd'hui) marquera le début de ce partenariat. Dans les mois qui suivent, les joueurs Steam pourront également découvrir Les Sims 4 et Unravel Two. Dès l'année prochaine, les joueurs possédant un compte Origin et les joueurs Steam pourront jouer ensemble à nos titres multijoueur (Apex Legends, FIFA 20, Battlefield V, etc.).

Sans oublier les récompenses en sus :

EA Access vous ouvre non seulement les portes de The Vault, notre impressionnante bibliothèque de titres, mais booste votre expérience de jeu grâce à des récompenses exceptionnelles. Remises exclusives sur l'ensemble de notre catalogue ou encore avantages en jeu réservés aux abonnés sur les meilleures franchises : nous vous déroulons le tapis rouge ! Ne manquez surtout pas nos prochaines annonces sur ce partenariat dans les mois et les semaines à venir !

Que pensez-vous de ce rapprochement opportun ? Intéressant pour les joueurs, ou ceci ne change rien à votre vie de gamer majeur et vacciné ? Bref, à vous de voir si le jeu en vaut la chandelle. Merci de nous en parler dans les commentaires ci-dessous, si vous le désirez, of course !