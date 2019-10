Star Wars Jedi Fallen Order : Le trailer de lancement est déjà là !

Star Wars : Jedi Fallen Order n'est pas prévu pour ce jour ou bien demain, mais EA vient déjà de publier la bande annonce de lancement. Il n'est jamais trop tôt visiblement pour lancer un jeu de cette envergure.

À voir aussi : Star Wars Jedi Fallen Order : La conception du droïde BD-1 s'explique en vidéo

Décidément voilà une journée forte en émotions pour les fans de Star Wars. Après un trailer fort réussi pour la série The Mandalorian, c'est au tour de Star Wars : Jedi Fallen Order de dévoiler une nouvelle bande annonce.

Pour en savoir plus sur le jeu, on vous conseille la lecture de notre preview de Fallen Order ici même. On n'a pas fini de voir et parler des Jedi d'ici la fin de l'année.

Notons que Jedi Fallen Order ne sort que dans 17 jours. Soit le 15 novembre 2019 sur PC (Steam et Origin), PS4 et Xbox One.