11 bit studios (This War of Mine, Frostpunk) sur un projet PS5/Xbox Scarlett

Les spécialistes du jeu qui plombe le moral encore plus que l'intégrale de Rémi sans famille, passés aussi par l'édition de quelques jeux indés comme Moonlighter ou Children of Morta, travaillent à leur nouveau jeu.

À voir aussi : TEST de Disco Elysium : Trou (noir) Detective

Après This War of Mine et Frostpunk, deux titres ô combien bouleversants, on attend évidemment ce que nous mijote 11 bit studios en interne.

On va vous décevoir : dans son entretien accordé à Segment, Pawel Miechowski, en charge des partenariats de la société, n'a pas laissé filtré grand-chose au sujet de Project 8, nom de code de leur nouveau projet.

Mais il n'a pas manqué d'évoquer où il fallait l'attendre :

Oui, nous visons une sortie sur PC et consoles, et nous sommes susceptibles de le sortir sur les consoles next gen. Google Stadia, c'est une autre paire de manches et nous verrons où cela va. Nous allons surveiller.

Et qu'on se rassure, les polonais comptent bien rester dans leur créneau de jeu qui secoue un peu :

Avec le prochain jeu, nous souhaitons encore élever la barre, pas seulement en termes de qualité mais aussi dans en matière de capacité à dépasser le cadre du jeu.

Des nouvelles prochainement ? On l'espère. J'ai commandé mes cachets, c'est bon, je peux prétendre que tout va bien.