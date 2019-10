Aladdin et Le Roi Lion dévoile du gameplay d'un autre âge

Annoncée à la fin du mois d'août, la compilation rétro-nostalgique de deux jeux Disney des années 1990 continue doucement mais sûrement de se faire désirer, non sans alimenter d'éternelles querelles de clochers sur qui dispose de la superior version. Au moins, pendant ce temps-là, on ne se tape pas dessus...

Et parce que vous avez peut-être oublié à quoi ressemblaient Aladdin sur Mega Drive et Le Roi Lion sur Super Nintendo, Aladdin and The Lion King, la compilation du studio Nighthawk Interactive se dévoile aujourd'hui sur la toile, grâce à la chaîne YouTube NintenDaan.

Voici donc l'occasion de découvrir les menus et bonus de ces deux titres proposées dans diverses versions, comme l'attendu Final Cut d'Aladdin. Et si leur difficulté d'un autre âge vous effraye, vous serez sans doute rassurés de découvrir que l'on peut librement choisir le niveau de ses rêves bleus, tout comme enregistrer sa progression. Bon, en revanche, on s'interroge toujours sur la pertinence des versions Game Boy (note de Romain : ça fait toujours du contenu supplémentaire)...

Pour décrocher les Trophées/Succès d'Aladdin and The Lion King, il suffira de se remonter les manches, puisque le jeu est dès aujourd'hui disponible sur PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One.