PS6, PS7, PS8, PS9 et PS10 déposées par Sony au Japon

Même si Sony prépare activement l'arrivée de la PlayStation 5, il garde malgré tout à l'esprit l'avenir à plus long terme. C'est en tout cas ce que laissent entendre de récents dépôts de marques effectués par le géant japonais de l'électronique.

Le site nippon Alis, relayé par Gematsu, révèle que Sony Interactive Entertainment a déposé au Japon plus tôt ce mois-ci les marques "PS6," "PS7," "PS8," "PS9," et "PS10." Cela ne garantit évidemment pas que Sony commercialisera un jour une PlayStation 10. Le constructeur japonais ne se ferme cependant aucune porte et préfère éviter de courir le risque qu'un petit malin dépose ces marques avant lui.

À noter que les marques déposées ici par Sony sont des retranscriptions en katakana (alphabet japonais utilisé pour écrire les mots étrangers) des noms "PS Six," "PS Seven," etc. Gematsu rappelle au passage que ce n'est pas la première fois que Sony prend les devants en matière de dépôt de noms de consoles PlayStation.

"PS4" et "PS5" ont par exemple été déposés au Japon en 2006, pour des sorties en 2013 et 2020 respectivement.