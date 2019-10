Blacksad Under the Skin : Du gameplay et un nouveau report pour les éditions physiques

L'adaptation par les espagnols de Pendulo (Runaway, Yesterday...) de la tout aussi espagnole bande-dessinée de Canales et Guarnido nous fait l'immense plaisir de revenir faire une démonstration, accompagnée du nouvelle qui ne plaira pas aux amoureux du physique.

Cela fait un moment que l'on a Blacksad : Under the Skin dans la peau à la rédaction. Alors lorsque Microids envoie une nouvelle séquence de gameplay, on se tait, on regarde et on ronronne.

Pendant plus de vingt-six minutes, on peut s'imprégner de l'ambiance noire de ce jeu d'aventure dans lequel on mènera l'enquête dans la peau velue et féline du privé John Blacksad. C'est du polar, où votre observation sera mise à rude épreuve, où vous pourrez utiliser les sens surdéveloppés du héros pour déceler des indices supplémentaires, où il sera question de choisir ses réponses durant les dialogues et de faire parler ses réflexes avec des QTE annoncés comme punitifs.

Mais il fallait une mauvaise nouvelle. Si Blacksad : Under the Skin débarquera bien le 5 novembre sur PC, PS4 et Xbox One en version dématérialisée, les joueurs attachés au physique devront patienter davantage. Les éditions physiques limitées arriveront le 14 novembre sur les machines sus-citées, la collector PS4 et le 28 novembre sur Nintendo Switch, en boîte comme sur l'eShop. Pas trop tristes ?