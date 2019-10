PGW 2019 : Découvrez le long trailer de lancement de Death Stranding (REPLAY)

Ayant prévu de rencontrer ses fans lors de la Paris Games Week 2019, Hideo Kojima a décidé de partager avec le monde entier la toute dernière vidéo de Death Stranding.

Le Death Stranding World Tour démarre donc à Paris avec ce que beaucoup attendaient : la fameuse bande-annonce que Hideo Kojima tease chaque jour depuis des semaines à coup de photos de son logiciel de montage.

Comme promis, le créatif à lunettes et l'artiste Yoji Shinkawa ont fait leur apparition sur scène, lors du salon parisien, afin de présenter le tout dernier trailer d'un des jeux les plus attendus de l'année, qui ne demande plus qu'à sortir.

Après ça, il ne restera plus qu'à savoir ce que vaut réellement Death Stranding. Nous, on peut juste vous dire que Thomas vous livrera SA vérité ce vendredi 1er novembre à 8h01 et que ça risque de saigner. Ou pas.

Death Stranding sera disponible sur PS4 le 8 novembre prochain, et à l'été 2020 sur PC.