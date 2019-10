The Mandalorian : Des affiches pour la série Disney +

Depuis la fin du mois d'août et le visionnage de la première bande-annonce de The Mandalorian, les fans de Star Wars sont dans l'attente de cette série Disney Plus produite par John Favreau. Plus que quelques semaines à patienter, avec de beaux posters.

C'est la première des trois séries live-action situées dans l'univers de Star Wars. The Mandalorian racontera l'histoire d'un chasseur de primes campé par Pedro Pascal - qui pour le coup aura la bonne idée de porter un casque, si tu vois c'que j'veux dire - dans une période située entre les épisode VI et VII de la saga intergalactique.

Et si vous vouliez des fonds d'écran pour votre téléphone, ou juste vous remémorer qui jouera dans cette série exclusive à Disney Plus, facile : Disney a posté cinq affiches sur les réseaux sociaux, représentant chacune un des protagonistes de la série. Vous pouvez les découvrir dans notre galerie d'images ci-dessous et vous demander ce qui attend Cara Dune (Gina Carano), Greef Carga (Carl Weathers), IG-11 (Taika Waititi).

The Mandalorian commencera sa diffusion le 12 novembre prochain, date à laquelle le service Disney Plus sera lancé aux États-Unis.