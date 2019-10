Persona 5 Royal : Les développeurs parlent d'une durée de vie "similaire"

Si comme la plupart des vénérables rédacteurs de Gameblog, vous ne comptez pas vos heures pour venir en aide à votre prochain, il y a de fortes chances pour que vous ayez vu le bout d'un certain Persona 5, non sans y avoir laissé une partie de votre jeunesse.

Avec une bonne centaine d'heures engloutie au bas mot pour ceux qui auraient réussi à s'arrêter à leur premier run, la question de tout recommencer se pose pour ceux qui souhaiteraient (re)découvrir les quelques nouveautés promises par Atlus avec Persona 5 : Royal, la version plus bi-fluorée.

Mais si vous êtes de nature angoissée, les nouvelles indiscrétions du blog Ryokutya2089 pourraient être de nature à quelque peu vous rassurer. En effet, le prochain numéro de Dengeki PlayStation à paraître nous livre quelques secrets, à la faveur d'une interview de l'équipe de développement.

Et si l'on apprend que le personnage de Goro Akechi devrait être bien différent de celui que l'on pensait connaître (clin d'oeil appuyé), la durée de vie a également été abordée, et pour cause. Si Persona 5 Royal devrait proposer plus de contenu que la version originale, les développeurs estiment que sa durée de vie devrait tout de même être "similaire", ou "à peine plus élevée". Afin de clarifier cette sorcellerie, Atlus précise que les temps de chargement ont été largement raccourcis, et que le temps nécessaire à l'accomplissement des Palais du jeu a fait l'objet d'optimisations, ce qui réduira mécaniquement leur durée.

Ainsi, si vous avez déjà injecté une centaine d'heures pour sauver le Japon d'une menace certaine grâce à l'aide des Phantom Thieves, vous avez déjà une bonne idée de ce qui vous attend si jamais l'envie de tout recommencer, en mieux, vous titille encore.

Persona 5 Royal viendra faire baisser la productivité de l'archipel sur PS4 dès le 31 octobre. Et quand à nous autre gaijins, il faudra patienter jusqu'au mois de mars 2020. Si on tient le coup d'ici là, la vie ne changera pas, hein.