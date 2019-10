World Of Warcraft : Une extension en fuite avant la BlizzCon ?

Cette année, avant même d'avoir débuté, la BlizzCon semble être une véritable passoire. Après de nombreuses fuites probables concernant Diablo 4 ou encore Overwatch 2, voilà qu'une autre pourrait concerner une nouvelle extension de World of Warcraft.

Rien n'est certain, mais cela semble quand même possible. Lors de la BlizzCon, qui se tient en fin de semaine, Blizzard pourrait bien annoncer une nouvelle extension de son increvable World of Warcraft. Le nom de celle-ci serait Shadowlands comme l'image relayée et visible dans notre galerie ci-dessous le révèle. Et on l'on peut apercevoir le roi Liche Bolvar Fordragon avec les yeux... bleus ! Pourquoi ? Comment ?

La réponse ne devrait pas tarder mais l'image a déjà soulevée les interrogations sur les forums du jeu remplis de connaisseurs. S'agit-il réellement de la prochain extension ? Réponse prochainement. Pour mémoire la BlizzCon commence le 1er novembre pour se terminer le 3 novembre.

