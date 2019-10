Call of Duty Modern Warfare : On tente de remettre un peu d'ordre en coopération

Présents lors du fameux review event à Los Angeles, votre fidèle serviteur et trois autres journalistes français ont tenté de venir à bout d'une des quatre opérations du mode coopératif, baptisé dans le dernier Call of Duty Modern Warfare sous le nom de Spec Ops (opérations spéciales). Avec succès ? La réponse en vidéo.

Fort d'une campagne immersive (mais franchement beaucoup trop courte) et d'un multi efficace, Call of Duty Modern Warfare a troqué l'habituel mode Zombie pour des opérations spéciales, histoire de bien rester dans le thème de la guerre tout-terrain et de respecter l'ADN de ce reboot, qui veut étendre et proposer la même expérience de jeu à travers tous ses modes.

C'est donc armé de notre courage et soutenu par trois autres journalistes français que nous avons décidé de partir à l'assaut de ce mode, et plus précisément de l'opération CrossWind (Vent de Travers).

L'occasion pour vous de découvrir en images un aperçu du mode Spec Ops, qui se résume à un enchaînement d'objectifs définis à accomplir en territoire ennemi et à vous faire une idée du challenge proposé...