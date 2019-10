Death Stranding : Cliff Bleszinski aurait pu être dedans et raconte pourquoi...

Le jeune retraité du jeu vidéo qu'est Cliff Bleszinski, co-producteur d'une comédie musicale à Broadway, n'a pas pour autant délaissé notre univers et encore moins les réseaux sociaux. Il est toujours à l'affût et prêt à partager une anecdote.

Les caméos de "guests" un tantinet médiatiques dans Death Stranding, comme Geoff Keighley, se dévoilent petit à petit sur la Toile. Le plan marketing est en marche dira-t-on. Dernièrement, c'est l'animateur Conan O'Brien qui a révélé sa présence - en tant que Wondering MC faisant gagner une tenue... de loutre.

Cela a évidemment provoqué toutes sortes de réactions. Cory Barlog, réalisateur heureux de God of War, a fait la démonstration d'une certaine jalousie sur Twitter, allant jusqu'à dire qu'il devait être la seule personne au monde à ne pas être dans Death Stranding.

Et c'est là que Cliff Bleszinski. lui répond :

He asked me to come get scanned when I was in Japan but it was as BKP was nearly over and I was starting my "lay low" phase and opted out. Kinda regret it.