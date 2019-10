Sony rembourse les acheteurs de la version PS4 de WWE 2K20 à cause des bugs

WWE 2K20 fera certainement date dans l'histoire des jeux vidéo de catch. Et clairement pas pour les bonnes raisons. Comme nous vous le disions dans notre preview (WWE 2K20 : On y a joué sur Xbox One X, entre contenu solide et technique défaillante), le jeu souffre d'un nombre conséquent de problèmes techniques. Et ces derniers sont suffisamment nombreux pour pousser Sony à réagir.

Le site GamesIndustry rapporte que Sony a commencé à émettre des remboursements aux personnes qui ont acheté WWE 2K20 sur le PlayStation Store et qui en font la demande. Pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, le jeu de catch de cette année, le premier développé par Visual Concepts sans la participation de Yuke's, est extrêmement buggé ce qui rend certains matchs totalement injouables.

Depuis la publication des previews, de nombreuses vidéos de bugs (plus ou moins impressionnants) sont régulièrement postées en ligne. Les discussions au sujet des problèmes du jeu ont pris une telle ampleur que le hashtag #FixWWE2K20 est fréquemment utilisé sur Twitter depuis le début de la semaine.

À noter au passage que les problèmes ne se limitent pas au jeu en lui-même. Son édition collector physique a également généré du mécontentement chez certains de ses acquéreurs. En effet, certains joueurs ont découvert une photo de Edge non-dédicacée dans leur coffret alors qu'elle devrait normalement être signée.

Contacté à plusieurs reprises à ce sujet par des joueurs déçus, l'ancien catcheur a décidé de prendre les choses en main et a promis qu'il ouvrira une boîte postale afin de permettre aux personnes concernées d'envoyer leur photo afin qu'il la signe :

Lame. Seems like it happened to a few other people too. Someone dropped the ball. I'm filming a movie for the next month but when I get home I'll get a p.o box. Everyone who didn't get one signed, I'll follow you on here, give you the address and you can send it to me to sign🤙🏼 https://t.co/GgLELXEDTo