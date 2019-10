Shenmue 3 : De nouveaux environnements, commerces et PNJ dévoilés en vidéo

Il y a quelques jours le site japonais officiel de Shenmue III a ouvert ses portes. Sur ce dernier, les joueurs pouvaient découvrir une vidéo dans laquelle Yu Suzuki revenait sur ce qu'est Shenmue et sur le lien entre le troisième épisode et les deux premiers. De toute évidence, cette vidéo n'était que la première d'une série. En effet, une deuxième vidéo vient d'apparaître. Et cette fois, il est question des environnements du jeu.

À lire aussi : Shenmue 3 : Cette fois, c'est la bonne, le jeu est Gold

Deep Silver, Ys Net et SEGA viennent donc de mettre en ligne une nouvelle vidéo promotionnelle de Shenmue III. Dans cette dernière, Yu Suzuki évoque les différents environnements du jeu et ce que les joueurs pourront y trouver.

Si les personnes qui ont joué à la démo de Shenmue III, ou suivi de près l'actualité de ce dernier, connaissent bien le pittoresque village de Bailu, elles peuvent découvrir la ville portuaire de Niaowu dans cette vidéo. Bien plus grande et dynamique, Niaowu recèle de commerces et autres points d'intérêt.

D'après Yu Suzuki, plus de 140 commerces sont implantés à Niaowu et Ryo a la possibilité de faire des achats dans la moitié d'entre-eux. En plus de ces commerces, le héros aura également la possibilité de se rendre dans divers temples.

À noter également que Yu Suzuki promet une pointe d'humour dans Shenmue III. Cette dernière se manifestera par exemple à travers le "Mokujin Cafe" dans lequel les clients peuvent boire et manger en compagnie de mannequins d'entraînement en bois. Et comme indiqué précédemment, la mascotte de Niaowu, Chôbu-chan, sera cachée dans les différents établissements de la ville.

Ailleurs dans cette vidéo, Yu Suzuki explique que le comportement des personnages non-joueurs a été travaillé de sorte que leur comportement dépende de divers éléments comme leur âge et leur sexe. Selon lui, les NPC féminins seront plus souvent vus devant des boutiques de vêtements et de bijoux que les NPC masculins.

D'une manière générale, le game designer et son équipe semblent avoir accordé une grande importance à la richesse et la cohérence du monde de Shenmue III, ce qui ne surprendra certainement pas les personnes qui ont joué aux deux épisodes originaux.

Pour rappel, Shenmue III est prévu pour le 19 novembre prochain sur PS4 et PC (via l'Epic Games Store).