PlayStation Plus : Les jeux PS4 "gratuits" de novembre se révèlent

Tous les mois, Sony "remercie" les abonnés PlayStation Plus de leur fidélité en leur laissant l'occasion de télécharger des jeux gratuitement. Voici ceux qui seront proposés sur PS4 pour le mois de novembre.

Les abonnés PlayStation Plus, vont avoir le droit de se ruer sur des nouveaux titres PS4 offerts pas la maison Sony. Quels seront les cadeaux que l'on pourra se faire pendant les semaines à venir en allant simplement sur le PlayStation Store ?

Voici les jeux que vous pourrez récupérer à partir du 5 novembre :

On rappelle qu'en octobre, on trouvait The Last of Us Remastered et MLB The Show 19 sans même avoir besoin de se pencher.