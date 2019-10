Tencent prend le contrôle majoritaire de Supercell (Clash Royale) et devient encore plus gros

Après avoir déjà racheté les parts de Softbank en 2016 au sein d'un consortium, le géant chinois Tencent s'offre aujourd'hui l'assurance de contrôler le développeur finlandais des très juteux Clash of Clans et Clash Royale.

C'est très technique, mais tous ensemble on peut y arriver. Alors suivez bien. En 2016, Tencent avait acquis avec un consortium luxembourgeois, 81,4% des parts de Supercell pour une somme d'un peu plus de 10 millions de dollars. La société chinoise s'était assurée 50% des participations en tout.

Cette semaine, les choses ont changé. La multinationale a déboursé 40 millions de dollars pour racheter 44.000 actions et voir passer sa main-mise à 51,2 %. Il devient l'actionnaire et le votant majoritaire du studio à l'origine de deux des plus gros succès du jeu sur mobile. Selon les estimations de Sensor Tower, Clash of Clans a généré plus de 6,4 milliards de dollars depuis sa sortie en 2012 et Clash Royale plus de 2,5 milliard de dollars.

On rappelle que la holding dirigée par Ma Huateng possède entièrement Riot Games (League of Legends) a des billes dans de nombreuses compagnie vidéoludiques dont Epic Games (à hauteur de 40%), Bluehole, les créateurs de PUBG (11,5%), Activision-Blizzard (5%), Ubisoft (5%), Paradox (5%), Frontier (9%) ou encore Funcom (29%).

À ce rythme-là, avec les profits engrangés grâce à tous ces "placements", vous allez voir qu'ils vont aussi racheter Nintendo. Tiens, on devrait en faire un podcast...

