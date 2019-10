Persona 5 Scramble The Phantom Strikers prend date au Japon

À quelques jours de l'arrivée de Persona 5 : Royal au Japon, celui que l'on a connu sous le nom de code Persona 5 S gigote à nouveau, pour le plaisir des amateurs de Musô. Par le biais d'une nouvelle bande-annonce, il livre sa première date de sortie.

Sa première ? Oui, car Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers semble destiné à sortir au Japon d'abord, sauf contre-ordre et annonce d'un lancement mondial. Pour nos amis de l'archipel possédant une PS4 et une Nintendo Switch, il faudra patienter jusqu'au 20 février 2020.

On rappelle que ce projet développé en collaboration avec Omega Force sera un beat them all dans lequel le très masqué Joker et ses compagnons soulèveront des armées de monstres et invoqueront des Personas dans les rues de Tokyo, et un peu partout dans le pays, où des Palais pullulent sans explications.

Et si l'on craignait que le tout se contente d'être bourrin, il semble que l'exploration sera au programme et que des phases de plate-forme nous attendent également, sans oublier un zeste d'infiltration. Il y aura même un histoire, située six mois après les événements de Persona 5, et un nouveau personnage encapuchonné pour nous prêter main forte.

Les plus mordus des Phantom Thieves peuvent commencer à économiser. Outre un DLC permettant de placer les musiques de combat des différents épisodes de la saga Persona, une édition Treasure Box est prévue.

Pour environ 114 euros (13.800 Yen), comme vous pouvez le voir dans notre galerie d'images ci-dessous, vous obtiendrez un packaging comprenant :

Le jeu

Une boîte spéciale avec un nouvelle illustration

L'artbook du jeu (48 pages)

La B.O du jeu (45 morceaux sur deux CD)

Le making-of du thème du jeu, You Are Stronger, chanté par Lyn Inaizumi, sur un Blu-Ray

Une serviette P5S

Un P5S

Enfin, un direct est programmé pour le 4 novembre prochain au Japon (vers 13h00 heure de Paris), dans le cas où vous souhaitez en voir plus.

Pour l'heure, Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers n'a pas de date en Occident.