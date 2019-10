Aladdin et Le Roi Lion dévoile ses cartouches : Switch, mais aussi Super NES et Mega Drive

Alors que l'été s'achevait en voyant les jours doucement mais sûrement baisser en intensité, Disney abattait l'une de ses cartes maîtresses, celle de la nostalgie, en dévoilant d'un coup d'un seul les portages de deux classiques de l'ère 16 bits : Aladdin et Le Roi Lion.

Et parce que les jeunes joueurs émerveillés que vous étiez sont désormais des vieux croûtons plus ou moins fortunés, l'éditeur Nighthawk Interactive dévoile aujourd'hui non pas une, mais bien deux éditions collectors et physiques, que vous pouvez découvrir dans notre bien belle galerie d'images.

La Retro Edition Box disponible comme toutes les autres chez iam8bit proposera la cartouche de la compilation, ainsi qu'un poster et un manuel comme au bon vieux temps, le tout dans une boîte aux allures de jeu Super Nintendo. La Retro Edition Clamshell s'adressera quant à elle aux fans de la Mega Drive, avec sa boîte rigide qui va bien.

Mais ce n'est pas tout, puisque le même iam8bit rééditera pour l'occasion les deux jeux sur leurs meilleurs supports d'origine : la version Super NES pour Le Roi Lion (US, donc) et la version Genesis pour Aladdin, qui sera tout de même jouable sur les Mega Drive européennes. Ce dernier sera d'ailleurs décliné en deux versions : une rouge translucide, et une violette qui brille dans le noir et sera aléatoirement proposée dans 12,5% des envois (1 chance sur 8, donc).

iam8bit promet en sus "de nombreuses surprises" pour les acheteurs qui lâcheront la coquette somme de $99 dans ces cartouches rétro. En voilà donc qui ne se mouchent pas du coude... Pour les autres, Aladdin and the Lion King sera disponible sur PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One le 29 octobre.