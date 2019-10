One Punch Man A Hero Nobody Knows invite Master Marcel et Batte-Man en vidéo

À une semaine de sa Bêta sur PS4 et Xbox One (One Punch Man A Hero Nobody Knows : La Bêta fermée arrivera à poing nommé), le très intriguant jeu de combat dans lequel Saitama sauve tout le monde à la fin révèle un peu plus son roster.

Voici deux nouveaux challengers, donc. Et pas n'importe qui. Ce sont deux héros de de classe S que l'on découvre dans cette nouvelle bande-annonce de One Punch Man : A Hero Nobody Knows.

D'abord, le très musculeux Master Marcel, chef du gang des Marcel, qui en profite pour caser deux ses copains, à savoir Tiger Marcel et Blackhole Marcel. Puis c'est Batte-Man qui, comme son nom l'indique, va au contact avec sa fidèle batte de base-ball, qui se voit présenté.

Ils viennent garnir un casting dans lequel se trouvera, d'abord, le personnage que vous créerez pour les besoins de la campagne solo, puis les incontournables Genos, Sonic, Vaccine-Man, Scaravageur ou encore Roulettes Rider. On n'attend tout de même l'arrivée de Pri-Pri Prisonnier, l'homme qui planquait son téléphone dans... Non, je préfère ne pas me souvenir.

One Punch Man : A Hero Nobody Knows frappera sur PS4, Xbox One et PC en 2020.